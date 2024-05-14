Фронт та допомога: Сирський, Єрмак та Умєров поговорили з військовим керівництвом США

13 травня глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели бесіду з військовим керівництвом у США.

Їхніми співрозмовниками стали радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.

Як повідомив Єрмак у себе в Telegram-каналі, йшлося про ситуацію на фронті, наступальні спроби російських окупантів, і про те, яка допомога потрібна Україні якнайшвидше.

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— Нам дуже потрібне прискорення поставок озброєнь. Це детально обговорили, – резюмував він.

Про важливість оперативних поставок озброєнь від західних партнерів заявив і Сирський у Telegram-каналі, наголосивши, що попри всі труднощі Україна обов’язково переможе.

Бої на Харківщині

Харківський напрямок вже кілька днів залишається місцем найзапекліших боїв.

Російські загарбники пробують прорвати позиції Сил оборони, їм вдалося зайняти кілька сіл.

Проте українські захисники ефективно відбивають атаки РФ, під Вовчанськом за 73 км від Харкова окупанти зазнали втрат – понад 100 убитих солдатів лише за добу.

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