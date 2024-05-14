Валентина Летяк, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 14 травня 2024 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на 14 травня, дивіться на картах бойових дій.
Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2024
Втрати РФ на 14 травня 2024
- особового складу ‒ близько 485 430 (+1400) осіб;
- танків ‒ 7 496 (+11);
- бойових броньованих машин ‒ 14 460 (+43);
- артилерійських систем – 12 515 (+28);
- РСЗВ – 1 070;
- засобів ППО ‒ 798 (+1);
- літаків – 351 (+1);
- гелікоптерів – 325;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 985 (+49);
- крилатих ракет ‒ 2 197;
- кораблів/катерів ‒ 26;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 907 (+29);
- спеціальної техніки – 2 054 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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