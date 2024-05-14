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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 14 травня 2024 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на 14 травня, дивіться на картах бойових дій.

Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2024

Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024

Втрати РФ на 14 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 485 430 (+1400) осіб;
  • танків ‒ 7 496 (+11);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 460 (+43);
  • артилерійських систем – 12 515 (+28);
  • РСЗВ – 1 070;
  • засобів ППО ‒ 798 (+1);
  • літаків – 351 (+1);
  • гелікоптерів – 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 985 (+49);
  • крилатих ракет ‒ 2 197;
  • кораблів/катерів ‒ 26;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 907 (+29);
  • спеціальної техніки – 2 054 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Карта, Російська агресія
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