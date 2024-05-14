Карта бойових дій на 14 травня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на 14 травня, дивіться на картах бойових дій.

Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2024

Втрати РФ на 14 травня 2024

особового складу ‒ близько 485 430 (+1400) осіб;

танків ‒ 7 496 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 14 460 (+43);

артилерійських систем – 12 515 (+28);

РСЗВ – 1 070;

засобів ППО ‒ 798 (+1);

літаків – 351 (+1);

гелікоптерів – 325;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 985 (+49);

крилатих ракет ‒ 2 197;

кораблів/катерів ‒ 26;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 907 (+29);

спеціальної техніки – 2 054 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.