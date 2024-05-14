Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл України 14 травня: РФ атакувала 18 Шахедами та Іскандером-М
Обстріл України 14 травня відбувався з поки що окупованого Криму.
Звідти російські окупанти випустили ударні безпілотники Shahed-131/136 та балістичну ракету Іскандер-М.
Атака дронами сьогодні
До атаки дронами сьогодні армія РФ залучила 18 Шахедів.
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Випущені з мису Чауда дрони збивала винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Зрештою всі 18 Шахедів приземлили в межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.
Атака ракетами сьогодні
Атака ракетами сьогодні відбувалась із залученням балістичної ракети Іскандер-М.
Про її ліквідацію командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук не повідомляв.
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