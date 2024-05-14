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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл України 14 травня: РФ атакувала 18 Шахедами та Іскандером-М

Shahed-136 шахед
Фото: Getty Images

Обстріл України 14 травня відбувався з поки що окупованого Криму.

Звідти російські окупанти випустили ударні безпілотники Shahed-131/136 та балістичну ракету Іскандер-М.

Атака дронами сьогодні

До атаки дронами сьогодні армія РФ залучила 18 Шахедів.

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Випущені з мису Чауда дрони збивала винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Зрештою всі 18 Шахедів приземлили в межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Атака ракетами сьогодні

Атака ракетами сьогодні відбувалась із залученням балістичної ракети Іскандер-М.

Про її ліквідацію командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук не повідомляв.

атака дронами, ракетний удар
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