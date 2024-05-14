Пільгова пенсія медикам 2024: яка буває та хто може отримати

Медичні працівники мають право на пільгову пенсію. Хто може її отримати, як медичним працівникам отримати пільгову пенсію в Україні у 2024 році — в матеріалі Фактів ICTV.

Пільгова пенсія для медиків 2024: хто може отримати

Медичні працівники мають право на пенсію за віком та/або за вислугу років на пільгових умовах. Все залежить від того, яку посаду обіймала та у якому закладі охорони здоров’я працювала людина. У разі, якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, то призначається один із них. Списки пільгових професій ухвалює Кабінет міністрів України.

Пільгова пенсія за віком

Медичні працівники можуть розраховувати на пільгову пенсію у 50 та 55 років.

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Вийти на пенсію у 50 років можуть працівники, які працювали за списком №1.

До списку №1 належать:

лікарі-рентгенологи, лікарі, які працюють у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);

молодші спеціалісти рентгенівських відділень та кабінетів;

молодші спеціалісти, що працюють у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Вийти раніше на пенсію за списком №1 можна, якщо є відповідний стаж:

25 років для чоловіків — мінімум 10 з яких повинні бути на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;

20 років для жінок — мінімум 7,5 з яких були на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці.

Виняток — жінки 1975 року народження (або раніше) мають право на отримання пільгової пенсії до досягнення ними 50-річного віку (відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058-IV від 9 липня 2003 року).

У 55 років мають право вийти на пенсію медичні працівники, які працювали за списком №2.

До списку №2 належать:

медичні працівники, які під час виконання службових обов’язків заразилися вірусом імунодефіциту людини;

молодші медсестри, санітарки та прибиральниці патологоанатомічних бюро, моргів, центрів, відділень, прозекторських;

працівники протичумних закладів.

До списку №2 також належать працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

у рентгенівських відділеннях та кабінетах — молодші медичні сестри з догляду за хворими;

у інфекційних, туберкульозних закладах, кабінетах та відділеннях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими та сестри-господині;

у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях) — молодші медичні сестри, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри з догляду за хворими та сестри-господині;

у будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у лепрозоріях — молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, сестри-господині;

у інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення;

в опікових та гнійних відділеннях — лікарі, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші спеціалісти з медичною освітою та сестри-господині;

медичні працівники в онкологічних закладах, центрах та диспансерах.

А також лікарі, молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, сестри-господині та робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень.

За списком №2 вийти на пенсію у 55 років можуть медики зі стажем:

Не менше 30 років для чоловіків — з них не менше 12 років 6 місяців на вказаних роботах. Не менше 25 років для жінок — з них не менше 10 років на вказаних роботах.

Пенсія за вислугу років 2024: хто має право на пільгову пенсію

Пільгова пенсія за вислугу років призначається медичним працівникам, які працюють на посадах та в закладах і установах, передбачених Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (затвердженим постановою КМУ №909 від 4 листопада 1993 року), незалежно від віку за наявності:

не менше 29 років спеціального стажу — у період виходу на пенсію з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року;

не менше 29,5 року спеціального стажу — у період виходу на пенсію з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2023 року;

не менше 30 років спеціального стажу — у період виходу на пенсію з 1 квітня 2024 року і надалі.

При цьому не мають значення форма власності або відомча належність закладу, в якому працює людина, та тривалість робочого дня.

Який розмір пільгової пенсії медикам

Пільгова пенсія для медиків за вислугу років залежить від страхового стажу та розміру зарплатні, з якої відраховували страхові внески.

Розмір пільгової пенсії визначається за формулою:

П = Зп × Кс

де: П — розмір пенсії (у гривнях);

Зп — дохід, заробітна плата застрахованої особи (у гривнях);

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Згідно зі ст. 24 Закону №1058З, за кожний повний рік стажу роботи на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці до страхового стажу додатково зараховують по одному року.

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