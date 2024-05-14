По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається

У Києві та області, Львівській, Сумській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській і Дніпропетровській областях запроваджують аварійні відключення електрики.

Відключення світла по Україні

В Укренерго наголосили, що з 21:00 до 24:00 вимушені запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.

– Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки відключення електрики по Україні діятимуть протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

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Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури на території України не обмежується.

– Орієнтовно до 10% споживачів відключено до кінця доби, – розповів в ефірі телемарафону очільник правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, раптове запровадження аварійних відключень сталося через різке збільшення споживання електроенергії.

Зокрема, це пов’язано з похолоданням. Енергосистемі не вдалося впоратися, тому ввели обмеження для населення, розповів Кудрицький.

У компанії Укренерго додають, що через масовані обстріли Росією енергетичних об’єктів України електроенергії зараз не вистачає.

Коли включать електрику в Києві

Після ракетних ударів по енергогенерувальних обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит.

Причина – масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки, пояснили у КМВА відключення світла у Києві.

– У звʼязку із цими причинами та збільшенням споживання через прохолодну погоду в Києві запроваджуються графіки аварійних відключень, зокрема для населення. Обсяги відключень незначні, близько 10% споживачів, – йдеться у повідомленні.

Відключення будуть діяти орієнтовно до 23:00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження, додали в КМВА.

Жителів України закликають обмежити споживання для збереження стабільності енергосистеми. У КМДА зазначають, що зараз необхідно економити електроенергію.

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