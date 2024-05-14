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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Побиття дівчини милицями біля відділку: на Одещині ТЦК та СП проводять перевірку

Побиття дівчини на Одещині: у ТЦК та СП відреагували

В Одеському ТЦК СП прокоментували інцидент із побиттям дівчини біля відділення поліції. У відомстві пообіцяли у разі виявлення та доведення вини притягнути до відповідальності винних.

Про це пише Одеський обласний ТЦК і СП.

Зазначається, що за фактом події, що сталася днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку.

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– У разі виявлення та доведення вини представників ТЦК та СП, їх буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством, – йдеться у повідомленні.

В Одеському обласному ТЦК і СП заявили, що засуджують будь-які прояви насильства і співпрацюють із правоохоронними органами щодо встановлення реальних обставин.

Побиття дівчини співробітниками ТЦК

Інцидент стався напередодні. Джерела, посилаючись на слова потерпілої дівчини, повідомляють, що внаслідок затримання її друга і подальшої відеофіксації ситуації на телефон, на неї накинувся чоловік і завдав численних травм милицями. Перед цим він представився співробітником місцевого ТЦК.

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Фото: Одеський обласний ТЦК і СП

Мобілізація, Одеська область, ТЦК
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