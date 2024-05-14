Події ночі 14 травня: Блінкен у Києві, приліт у Харкові та згоріле судно у РФ

Уночі 14 травня армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками Shahed-131/136 та балістичною ракетою Іскандер-М.

Уранці стало відомо про приліт у Харкові та візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Детальніше про головні події ночі та ранку 14 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

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Атака дронами сьогодні

До атаки дронами сьогодні армія РФ залучила 18 ударних безпілотників Shahed-131/136.

Дрони російські окупанти випустили з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.

Винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби ліквідували усі 18 Шахедів.

Приземлили їх у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Атака ракетами сьогодні

Атака ракетами сьогодні відбулась із залученням балістичної ракети Іскандер-М.

Про її ліквідацію командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук не повідомляв.

Вибухи в Харкові 14 травня

Вибухи в Харкові 14 травня, що прогриміли о шостій ранку, стали наслідком прильотів у Київському районі міста.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти вгатили по обласному центру модифікованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Одним ударом зруйновано три гаражі та ще три пошкоджено. Інший прийшовся по відкритій території.

Постраждали 52-річний чоловік та 66-річна жінка.

У них гостра реакція на стрес.

Візит Блінкена до Києва 14 травня

14 травня до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

Сам держсекретар Сполучених Штатів наголошує, що повернувся сьогодні до Києва, щоб продемонструвати непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії.

Пожежа на теплоході М.В. Ломоносов в Архангельську

З вечора 13 травня в Архангельську горів теплохід М.В. Ломоносов.

Вогнем охопило верхню палубу судна на 936 кв. м.

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