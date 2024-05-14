Скільки військових у полку Збройних сил України

Через повномасштабну війну виникла необхідність вивчати військову термінологію. Важливо також орієнтуватися в тому, скільки осіб входить у батальйон, бригаду, роту, полк тощо.

У матеріалі ми розказуємо — скільки осіб у полку ЗСУ та які в них функціональні обов’язки.

Скільки людей у полку ЗСУ: кількість

У Збройних силах України існує певна ієрархія, тобто назви та чисельність військових формувань й підрозділів.

Зараз дивляться

Структура підпорядкування частин та підрозділів Сухопутних військ має такий вигляд: оперативне командування — бригада, полк — батальйон — рота — взвод.

Полк буває:

танковий;

механізований;

піхотний;

парашутно-десантний;

аеромобільний;

десантно-штурмовий;

артилерійський;

авіаційний;

інженерний;

зв’язку.

За складом полк займає проміжне місце між батальйоном і бригадою. Він є практично у всіх родах військ збройних сил і спеціальних військ.

У кожному полку є штаб, 3-5 батальйонів (рот, дивізіонів, ескадронів), підрозділи бойового і матеріально-технічного забезпечення.

Полк використовується для виконання швидких та маневрових дій на полі бою, включно з атаками та розвідувальними операціями. Він призначений для виконання бойових завдань у складі з’єднань, а також для самостійного введення бойових дій.

Залежно від особливостей роду військ, полк може вести загальновійськовий, повітряний (протиповітряний) бій або здійснювати бойове чи тилове забезпечення бойових дій.

Більшість полків входять до складу дивізії або бригади. Полк складається з управління, декількох батальйонів (дивізіонів), підрозділів технічного, бойового, тилового та медичного забезпечення.

Полк очолює полковник, який має вищий рівень командування. До полку входять кілька сотень солдатів. Зазвичай чисельність полку — від 900 до 1 500 осіб.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.