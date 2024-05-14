Загроза удару Калібрами з підводних човнів залишається – Плетенчук
Під час останньої масованої атаки РФ застосувала підводний носій Калібрів, і загроза ракетних ударів саме із субмарин залишається.
Про це заявив керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.
Загроза удару Калібрами з підводних ракетоносіїв
– Там паритетне становище. Єдиною реальною загрозою залишається застосування підводних човнів, їх у складі Чорноморського флоту такого типу три одиниці, четвертий не є носієм крилатих ракет. Проте це разові акції, і остання вкладається в концепцію навантаження на систему ППО, коли вони паралельно випускають різноманітні види ракетного озброєння, – сказав Плетенчук.
За його словами, під час цієї атаки росіяни застосували підводний носій Калібрів – дизель-електричний човен проєкту 636, який має на озброєні чотири ракети.
– Саме чотири ракети він і запустив. І всі чотири були збиті минулої атаки, – наголосив він.
Станом на ранок 14 травня в акваторії Чорного та Азовського морів немає жодного корабля російського корабля, зокрема й ракетоносіїв.
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Фото: Media Center Ukraine – Odesa