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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загроза удару Калібрами з підводних човнів залишається – Плетенчук

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

Під час останньої масованої атаки РФ застосувала підводний носій Калібрів, і загроза ракетних ударів саме із субмарин залишається.

Про це заявив керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Загроза удару Калібрами з підводних ракетоносіїв

– Там паритетне становище. Єдиною реальною загрозою залишається застосування підводних човнів, їх у складі Чорноморського флоту такого типу три одиниці, четвертий не є носієм крилатих ракет. Проте це разові акції, і остання вкладається в концепцію навантаження на систему ППО, коли вони паралельно випускають різноманітні види ракетного озброєння, – сказав Плетенчук.

Зараз дивляться

За його словами, під час цієї атаки росіяни застосували підводний носій Калібрів – дизель-електричний човен проєкту 636, який має на озброєні чотири ракети.

– Саме чотири ракети він і запустив. І всі чотири були збиті минулої атаки, – наголосив він.

Станом на ранок 14 травня в акваторії Чорного та Азовського морів немає жодного корабля російського корабля, зокрема й ракетоносіїв.

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Фото: Media Center Ukraine – Odesa

Війна в Україні, Дмитро Плетенчук, Калібр, Кораблі, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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