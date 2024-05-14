Зеленський зателефонував президентам Франції та Південної Кореї: про що говорили

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідерами Франції та Республіки Корея Еммануелем Макроном та Юн Сок Йолем обговорили Глобальний саміт миру, ядерну безпеку та ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Зазначається, що обидва лідери підтвердили участь своїх країн на Глобальному саміті миру, який відбудеться в середині червня у Швейцарії.

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Розмова Зеленського з Макроном

У розмові з президентом Франції Зеленський подякував за важливу роль офіційного Парижу в реалізації Української формули миру, зокрема щодо ядерної безпеки.

– Ішлося також про залучення до участі в саміті представників Глобального Півдня, – йдеться у повідомленні.

Під час розмови Зеленський та Макрон обговорили ситуацію на фронті, зокрема на півночі Харківської області. Також обговорювались оборонні потреби України, а саме: посилення ППО, додаткові системи артилерії та снаряди.

– Вдячний за підтримку нашої країни всьому французькому народу й тобі, Еммануелю, зокрема. Ми, українці, дуже цінуємо всю потужну оборонну допомогу з вашого боку. І завжди будемо раді твоєму візиту до України, – сказав президент України.

Розмова Зеленського з президентом Південної Кореї

Глава Української держави подякував Республіці Корея та корейському народові за принципову позицію щодо підтримки України й допомогу українцям.

Зеленський та Юн Сок Йоль також обговорили розвиток співпраці між України та Республікою Корея, зокрема щодо гуманітарного розмінування.

Окремо сторони обговорили створення системи гарантій безпеки для України та перспективи укладення безпекової угоди.

Нагадаємо, у серпні минулого року президент Південної Кореї вказував, що його держава надасть Україні протягом 2024 року фінансову допомогу на $394 млн.

Своєю чергою у нещодавньому інтерв’ю виданню The Economist президент Франції казав, що наразі у Європі відбувається поступове “стратегічне пробудження” внаслідок агресії РФ проти України.

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