Зняття з військового обліку за віком 2024: кого стосується та коли відбувається

Зняття з військового обліку означає звільнення від статусу військовозобов’язаного. Тобто те, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації. Але для цього повинні бути підстави, наприклад досягнення певного віку.

Коли знімають із військового обліку за віком та що для цього потрібно – в матеріалі Фактів ICTV.

Які підстави зняття з військового обліку

Зняти з військового обліку можуть:

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У разі непридатності за станом здоров’я – якщо стан здоров’я військовозобов’язаного за результатами ВЛК не дає йому змоги проходити військову службу (тобто людина непридатна до військової служби), то він може бути виключений з військового обліку.

Проходження військової служби та навчання у військових навчальних закладах – у разі, якщо військовозобов’язана особа вже призвана на військову службу або навчається у військовому навчальному закладі.

За віком – у разі досягнення граничного віку перебування в запасі.

У разі припинення громадянства України.

Засудженні – якщо особа мала судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (також стосується громадян, що перебувають у місцях позбавлення волі або до них застосовуються примусові заходи медичного характеру).

У разі смерті.

Коли знімають із військового обліку за віком

Новим законом про мобілізацію передбачено зниження призовного віку з 27 до 25 років. Водночас гранічний вік не змінився. З’ясуймо, до якого віку можуть забирати на службу та кого знімають із військового обліку за віком.

Згідно із Законом Про військовий обов’язок і військову службу запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди і залежить від віку військовозобов’язаної людини.

Особи, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського, старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд — особи віком до 35 років;

другий розряд — особи віком до 60 років.

Офіцерський склад, що перебуває в запасі, також поділяється на розряди за віком.

До першого розряду належать:

молодший офіцерський склад — особи віком до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — особи віком до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — особи віком до 55 років;

вищий офіцерський склад — особи віком до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — особи віком до 60 років; вищий офіцерський склад — особи віком до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі ЗСУ та в інших військових формуваннях.

Тобто зняття з військового обліку за віком відбувається у разі досягнення чоловіком 60 років, оскільки він набув граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України.

Після досягнення 60 років особу виключають з військового обліку, але чоловік навіть після досягнення граничного віку може піти служити за власним бажанням, тобто добровільно.

Зняття з військового обліку за віком: що необхідно та куди звертатися

Щоб знятися з військового обліку, військовозобов’язаній особі необхідно особисто зʼявитися в ТЦК та СП, в якому він перебуває на військовому обліку, та подати відповідну заяву.

З собою необхідно мати:

паспорт;

військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення);

документи, що підтверджують зміну облікових даних та право зняття з військового обліку.

Військовозобов’язаний вважається знятим з військового обліку після отримання відповідної відмітки у військово-облікових документах – Знятий з військового обліку.

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