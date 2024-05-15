Австралія передасть Україні швидкісні катери: що відомо

До нового пакету допомоги Україні від Австралії увійдуть катери Sentinel 830R RHIB. Загальна сума підтримки від країни становить $100 млн.

Про це у Twitter повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко та проінформувала у Facebook компанія Sentinel Boats.

– Перебуваючи у Хобарті, окрім проведення переговорів у Тасманському клубі та Королівському інституті об’єднаних служб, я також зміг оглянути човни, які виготовляє для України інноваційна компанія Tassie Sentinel, – сказав посол.

Катери Sentinel 830R RHIB для України

Sentinel 830R RHIB – це сучасні катери, простіше кажучи, надувні човни з жорстким корпусом, що виробляє компанія Sentinel Boats.

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– Очікується, що швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних профілях місій, від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з посадки на борт у відкритому морі, – інформує прес-служба компанії.

Як зауважив дипломат, ці катери застосовуватимуться підрозділами спеціальних операцій для виконання різних десантних місій і завдань.

– Вони швидкі, вони довговічні, тож вони будуть дуже зручними й корисними для будь-яких завдань, які нам потрібні, – зазначив Мирошниченко.

Нагадаємо, що 27 квітня Австралія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні вартістю 100 млн доларів.

Фото: Василь Мирошниченко

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