Блінкен про удари по території РФ: Україна сама вирішує, як вести війну

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував можливість використання Україною американської зброї по території Росії.

Він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України зауважив, що штати віддані справі Україні і віддані тому, щоб забезпечити перемогу нашої держави у цій війні.

– Я хочу дуже чітко зазначити одну річ – США віддані справі Україні і віддані тому, щоб забезпечити перемогу України у цій війні. Відтак ми надаємо і продовжуємо надавати Україні допомогу. Але зрештою Україна сама вирішує, як вести свою війна, тому що це оборонна війна, – сказав він.

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Блінкен додав, що США продовжують забезпечувати Україну засобами, аби наша держава перемогла у війні.

Використання Україною зброї США по території Росії.

Держсекретар США зазначив, що США не заперечують проти ударів по РФ у принципі.

– Як я і сказав, ми абсолютно віддані справі перемоги України в цій війні. Задля людей, задля її майбутнього. Ми це визнаємо у своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама, – зауважив він.

Крім того, Блінкен зазначив, що наразі США думають про різні форми протиповітряної допомоги нашій країні, зокрема про надання ППО Patriot.

– І забезпечуємо таку ситуацію, коли ми знайдемо такі комплекси та забезпечимо ними (Україну, – Ред.), – зауважив Блінкен.

До речі, Блінкен повідомив, що США виділять Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК та фінансування закупівлі військової техніки.

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