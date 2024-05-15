Корейський сценарій: що передбачає і чому його нав’язують Україні

США вважають, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у повномасштабній війні Росії проти України. У Вашингтоні наполягають на думці, що нібито ситуація на фронті може призвести до початку переговорів та перемир’я за “корейським сценарієм”, пише The New York Times.

Факти ICTV пояснюють, що таке “корейський сценарій” війни, що він собою передбачає та чому його нав’язують Україні.

Корейський сценарій – що це

“Корейським сценарієм” називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 років. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створення демілітаризованої зони.

Зараз дивляться

У ті часи СРСР висловлював підтримку Північній Кореї, а США – Південній. Конфлікт тривав трохи більш ніж три роки.

Війна закінчилася перемир’ям наприкінці липня 1953 року, проте між сторонами створили демілітаризовану зону. Такий варіант розвитку подій і назвали – “корейський сценарій” війни.

Північна й Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, тому що досі не підписали офіційний мирний договір.

Навіщо корейський сценарій війни нав’язують Україні

У США припускають, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними у війні Росії проти України, зазначає видання The New York Times.

Україні вже вкотре пропонують узгоджене припинення вогню за “корейським сценарієм” війни у 1953 році. Проте це фактично означає відмову від тимчасово окупованих територій, які вже захопила Росія.

Варто зазначити, що між Україною та Росією не може бути підписано мирного договору, тому що жодна з країн не оголошувала офіційно війну іншій.

Чому неможливо завершити війну за корейським сценарієм

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов стверджував, що Москва може спробувати нав’язати “корейський” сценарій для України після провалів російських військ на фронті.

На його думку, так Росія захоче зробити розподіл між тимчасово окупованими та підконтрольними Україні територіями.

Проте в Україні неможливий “корейський сценарій” війни. Росія не зупиниться й постійно намагатиметься захопити нові території, переконаний радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Фактично це означатиме безкінечну війну, тому що раніше вже був подібний сценарій. Подоляк нагадав, як РФ переоснастила війська після окупації Криму, а потім здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

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