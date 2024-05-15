Кулеба про перебільшення масштабів корупції в Україні: Захід не давав би нам допомогу

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери не стали б передавати Україні військову та фінансову допомогу, якби наша країна була такою корумпованою, як про це говорять.

Про це він сказав під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який напередодні прибув до Києва.

— Завжди є простий критерій рівня корупції – якби ми були такими корумпованими, як нас сприймають, то нам би не давали грошей і не тривав би переговорний процес щодо вступу України до ЄС, а США не довіряли б українцям, – пояснив дипломат.

Корупція в Україні

Кулеба наголосив, що вкрай важливо розділяти розмови про корупцію та її реальний рівень у державі.

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У цьому контексті він зазначив, що Євросоюз та МВФ позитивно відгукуються про реформи в Україні, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Також міністр зазначив, що завдання щодо подолання корупції стоять на порядку денному у президента України, уряду та парламенту – і в системній боротьбі вже досягнуто серйозних результатів.

Джерело : Голос Америки

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