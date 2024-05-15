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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Мобілізація в Україні є складним, але необхідним рішенням – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офіс президента

Рішення української влади щодо мобілізаційних заходів в Україні є складним, але необхідним кроком.

Із такою заявою виступив державний секретар США Ентоні Блікнен, який 14 травня був із офіційним візитом у Києві та виступав у Київському політехнічному інституті.

Мобілізація в Україні: що каже США

Головний дипломат Сполучених Штатів назвав рішення щодо оновлення мобілізаційного законодавства важким, але необхідним рішенням.

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Блінкен запевнив, що США та партнери продовжать надавати військову підтримку Україні.

– Ваша нещодавня мобілізація була складним, але необхідним рішенням. Захисникам, які понад два роки так мужньо тримали стрій, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок, – сказав держсекретар США.

За його словами, мобілізаційні заходи в Україні дозволять, з одного боку, забезпечувати українські війська новими силами для протидії РФ, а, з іншого, дозволить Україні зміцнити свою оборону і створити більше підрозділів.

Очільник американського Держдепу додав, що наразі у російсько-українській війні один із критичних моментів, оскільки держава-терорист Росія посилює свої наступальні дії на сході України.

– Наше спільне завдання полягає в тому, щоби забезпечити для України стійку й постійну стратегічну перевагу, щоб Україна могла не лише діяти на полі бою сьогодні, але й стримувати та захищатися від майбутніх атак,- сказав він.

Глава дипломатії США процитував президента Джо Байдена, який казав, що Штати хочуть здобути перемогу для України та допоможуть їй у цьому.

– Ми допоможемо вам стримати атаки РФ, зробити так, щоб їм було важче завдати вам ударів, а також зберегти Чорне море відкритим, – сказав Ентоні Блінкен.

Коментуючи пакети допомоги від США, які були оголошені раніше, держсекретар наголосив, що частина озброєнь вже була доставлена, або ж перебуває в дорозі та прибуде в Україну найближчим часом.

Блінкен запевнив, що крім Сполучених Штатів, інші партнери також посилять підтримку України.

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Війна в Україні, Держдеп США, Ентоні Блінкен, Мобілізація, США
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