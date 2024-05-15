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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Рішення про переговори з РФ має ухвалювати лише Україна – Блінкен

Переговори України та РФ: Блінкен заявив, що це рішення лише нашої держави

Україна самостійно має ухвалювати рішення щодо переговорів із РФ, а не США чи будь-яка інша країна.

Про це на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції в Києві заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Що стосується переговорів, то, знову ж таки, ці рішення має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна. Тому, якщо уявити, що якби Путін виявив хоч якийсь інтерес до серйозної участі у переговорах, я впевнений, що Україна відповіла б на це відповідно. Але Путін щодня демонструє прямо протилежне, – сказав він.

Крім того, Блінкен підкреслив, що США підтримують Україну в її рішеннях, і запевнив, що “не буде нічого про Україну без України”.

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Блінкен у Києві

Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії.

Під час своєї поїздки він уже зробив низку важливих заяв, зокрема про виділення Україні 2 млрд доларів на зброю. Також він прокоментував можливість використання Україною американської зброї по території Росії.

Фото: Оператор Фактів ICTV Максиміліан Ільченко

Війна в Україні, Ентоні Блінкен, переговори, США
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