США можуть відправити Україні додаткову батарею Patriot – Bloomberg

У Білому домі розглядають питання виправлення в Україну ще однієї батареї систем протиповітряної оборони ППО Patriot.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Системи Patriot для України

За словами джерел, Сполучені Штати хочуть відправити одну батарею Patriot разом із радарами. Європейські союзники України також працюють над тим, щоб передати Києву додаткові систем ППО зі своїх запасів.

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський заявив держсекретареві Ентоні Блінкену, що Україні потрібні дві системи Patriot тільки для Харкова, де зараз триває активний наземний наступ росіян.

Варто зазначити, що офіційно в Білому домі інформацію про передачу Україні ще однієї системи Patriot не коментують.

Patriot від союзників

Уряд України звернувся до кількох союзників із проханням надати більше батарей Patriot, вартість кожної близько 1 млрд доларів кожна, а також інших систем ППО. У квітні Німеччина зобов’язалася поставити одну систему Patriot.

На початку цього року офіційний Київ звернувся до союзників із проханням надати щонайменше ще сім систем ППО, але поки що на це прохання відгукнулася тільки Німеччина.

За словами джерел, Румунія та Італія також розглядають можливість відправлення систем протиповітряної оборони в Україну. Ще кілька країн хочуть виділити на це фінансування або надати запчастини та ракети.

У кого є системи Patriot

За даними Дослідницької служби Конгресу США, системи Patriot є ще у 16 країн, включно з Німеччиною, Грецією, Нідерландами, Іспанією, Швецією, Польщею та Румунією. А також у країн, що не входять до НАТО, таких як: Японія, Корея, Ізраїль, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Тайвань і Бахрейн.

При цьому Франція та Італія мають схожі системи – SAMP/T. До речі, Франція має передати Україні ракети до системи SAMP/T.

Батарея Patriot

Батарея Patriot містить радари і станції управління для ідентифікації, відстеження та наведення на ворожу ціль ракетних пускових установок.

Ракети системи виробляє компанія Lockheed Martin Corp., тоді як Raytheon Technologies Corp. виробляє радари та елементи наземного управління системи Patriot.

Джерело : Bloomberg

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