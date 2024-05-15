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По всій Україні зранку запроваджували аварійні відключення світла

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

У ранкові години по всій Україні застосовували аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Скасування екстрених відключень світла

Оновлено о 09:26. Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.

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Відключення світла по Україні

У компанії Укренерго наголошували, що з 06:40 до 09:00 діють контрольовані аварійні відключення світла для промислових і побутових споживачів в усіх регіонах країни.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

В Укренерго наголошують, що після російських ракетних ударів по об’єктах енергосистеми України утворився дефіцит електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання.

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла в Черкаській області

На ранок середи, 15 травня, у Черкаській області знову частково діють аварійні відключення електроенергії. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами очільника ОВА, відключення світла діятимуть, доки не буде збалансована енергосистема України.

– Заощаджуймо електроенергію, щоб це відбулося якомога швидше, – наголосив Ігор Табурець.

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Відключення світла у Вінницькій області

У Вінницяобленерго повідомили, що сьогодні зранку отримали команду від Укренерго на введення третьої черги графіків аварійних відключень для споживачів області.

Екстрені відключення світла

У компанії ДТЕК повідомили, що в енергосистемі Україні зберігається важка ситуація, тому застосовувалися екстрені відключення на Київщині та в Києві, на Дніпропетровщині, в Одеській та Донецькій областях.

Енергетики просять населення економно споживати електроенергію, адже це дуже допоможе українській енергосистемі.

Відключення світла на Київщині

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що у Київській області графіки відключення не діють – світло вимикатимуть без попередження.

Відключення світла у Києві

Київська міська військова адміністрація повідомила, що зранку за розпорядженням Укренерго запроваджено графіки аварійних відключень для населення.

– Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщені на сайті, не діють, – наголосили в ДТЕК Київські електромережі.

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Графіки відключень на Хмельниччині

У Хмельницькобленерго повідомили, що 15 травня на Хмельниччині знову діє графік аварійних відключень, відповідно до розпорядження НЕК Укренерго.

Для промислових споживачів продовжує діяти графік обмеження споживання електричної потужності до кінця доби, тобто до 24:00 15 травня.

Відключення світла на Дніпропетровщині

ДТЕК Дніпровські електромережі також повідомили, що 15 травня у Дніпропетровській області продовжують діяти екстрені відключення світла під час ранкового піку споживання.

У компанії наголосили, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

Відключення світла в Одесі та Одеській області

Компанія ДТЕК Одеські електромережі також закликала споживачів мінімізувати використання електроенергії, щоб зменшити навантаження на енергосистему України.

У компанії зауважили, що під час екстрених відключень, графіки, які розміщені на сайті, не діють.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Ракетні удари Росії, Укренерго, Черкаська область
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