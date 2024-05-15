Відключення світла по всій країні, поранення Фіцо та вибухи у Дніпрі, Херсоні: головні новини 15 травня

15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен дав пресконференцію, під час якої зробив декілька важливих заяв, зокрема, про допомогу Україні, переговори нашої держави з РФ та не тільки.

Крім того, через дефіцит в енергосистемі по всій території України було введено аварійні відключення світла. Вони будуть діяти і у вечірні години для промислових споживачів. Також можлива відсутність електропостачання й для іншої частини населення.

У Гандлові було поранено прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який вийшов до народу після засідання уряду.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 15 травня 2024 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Екстренні відключення світла по всій Україні

15 травня по всій Україні було застосовано екстрені відключення світла. Так, контрольовані аварійні відключення електрики для промислових і побутових споживачів діяли в усіх регіонах країни з 06:40 до 09:00.

За повідомленнями Укренерго, дефіцит стався через ракетні удари РФ по об’єктах енергосистеми і внаслідок зростання споживання електроенергії через похолодання.

Крім того, у компанії попереджають про відключення світла у вечірні години сьогодні – з 19:25 до 22:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.



Вибухи у Дніпрі, Миколаєві та атака Херсону

Вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог атакував Дніпро, через що було пошкоджено інфраструктуру.

Попередньо, через атаку РФ міста є двоє загиблих та поранені.

Російська авіація атакувала Херсон, унаслідок чого постраждали семеро людей, наймолодшому – 15 років. Також було пошкоджено житлові будинки та освітній заклад.

Вибухи у Миколаєві 15 травня завершилися двома прильотами. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Ситуація у Вовчанську та на Харківщині

Окремі групи РФ зайшли до Вовчанська Харківської області, але ворога частково витіснено. Противник намагається закріпитися на північній частині міста

– Ясна річ, що ситуація непроста, напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої, – зауважив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

У Харківській обласній військовій адміністрації, Генеральному штабі Збройних сил України та Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони наголошують, що більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони, тож інформація про окупацію РФ міста, яка сьогодні була оприлюднена в мережі, не відповідає дійсності.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині у районах поруч із кордоном тривають захисні дії українських військових.

– Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях, – зауважив він.

У Генштабі ЗСУ, коментуючи ситуацію довкола Вовчанська сьогодні, 15 травня, зауважують, що на Харківському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення.

Наразі РФ намагається діяти в напрямку Липців. Так, авіація РФ завдала двох ударів по районах Липців та Малої Данилівки.

Більше про ситуацію у Харківській області, читайте за посиланням.

Пресконференція Блінкена у Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен другий день перебуває у Києві з візитом. Сьогодні, 15 травня, він разом з головою МЗС Дмитром Кулебою дав спільну пресконференцію, під час якої прозвучало декілька важливих заяв.

Зокрема, Блінкен сказав, що Україна отримає $2 млрд від США.

– Сьогодні хочу оголосити, що ми надамо також додаткові $2 млрд закордонного військового фінансування для України. Вони будуть вкладені у перший такого роду фонд – Defense Enterprise Fund, – оголосив Ентоні Блінкен.

Крім того, він заявив, що рішення про переговори з РФ має ухвалювати тільки Україна, а не США чи будь-яка інша країна.

– Що стосується переговорів, то, знову ж таки, ці рішення має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна. Тому, якщо уявити, що якби Путін виявив хоч якийсь інтерес до серйозної участі у переговорах, я впевнений, що Україна відповіла б на це відповідно. Але Путін щодня демонструє прямо протилежне, – сказав він.

До того ж, держсекретар на питання про удари по території РФ заявив, що Україна сама вирішує, як вести війну. Зокрема, він наголосив США не заперечують проти ударів по РФ у принципі.

– Як я і сказав, ми абсолютно віддані справі перемоги України в цій війні. Задля людей, задля її майбутнього. Ми це визнаємо у своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама, – зауважив він.

Допомога від партнерів та активи РФ

15 травня Латвія у рамках чеської ініціативи виділила €10 млн на снаряди для України. На ці кошти мають придбати 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів для нашої держави.

Австралія передасть Україні швидкісні катери Sentinel 830R RHIB, які входять до пакета допомоги в $100 млн.

– Очікується, що швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних профілях місій, від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з посадки на борт у відкритому морі, – інформує прес-служба компанії Sentinel Boats.

Естонія дозволила використати заморожені активи РФ для допомоги Україні.

— Сьогодні ми пропонуємо механізм, який передбачає відповідальність тих людей та компаній, що безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй, – пояснив голова Конституційної комісії Генрік Йоханнес Террас після ухвалення депутатами відповідного закону.

Поранення Фіцо під час стрілянини

Внаслідок стрілянини 15 травня було поранено прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося у місті Гандлова перед Будинком культури, де відбувалось засідання уряду.

У політика вистрілили, коли він вийшов до народу. За даними ЗМІ, підозрюваний у стрілянині затриманий.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн “рішуче засуджує підлі напади” на прем’єр-міністра Словаччини.

Президентка Словаччини Зузана Капутова також обурилась такою подією та побажала прем’єру швидкого одужання.

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