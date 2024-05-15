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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вовчанськ – тривають захисні дії: Зеленський про ситуацію на Харківщині

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На Харківщині, в районах поруч із кордоном, тривають захисні дії українських військових.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях, – зауважив він.

Ситуація на інших напрямках фронту

За словами голови держави, на Донеччині, зокрема на Покровському та Куп’янському напрямках, та на Харківщині РФ намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою бойову роботу ЗСУ.

Зараз дивляться

– Наш український результат, наша сила – залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани, – зауважив голова держави.

Нагадаємо, що 15 травня окремі російські групи зайшли до Вовчанська Харківської області, але ворог частково витіснений. Більша частина міста залишається під контролем Сил оборони

Війна в Україні, Вовчанськ, Володимир Зеленський, Харківська область
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