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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 15 травня: ЗСУ знищили 1 510 окупантів та майже пів сотні ББМ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 15 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1510 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 812-ту добу повномасштабної війни сягнули майже 487 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 15 травня 2024

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 486940 (+1510) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14508 (+48) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12538 (+23) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 798 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10015 (+30),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2199 (+2),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16955 (+48) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2061 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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