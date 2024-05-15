Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 15 травня: ЗСУ знищили 1 510 окупантів та майже пів сотні ББМ
Втрати ворога на 15 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1510 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 812-ту добу повномасштабної війни сягнули майже 487 тис.
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Втрати РФ на 15 травня 2024
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 486940 (+1510) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14508 (+48) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 12538 (+23) од,
- РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 798 (+0) од,
- літаків / aircraft – 351 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10015 (+30),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2199 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16955 (+48) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2061 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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