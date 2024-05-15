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Увечері 15 травня можливі аварійні відключення світла – Укренерго

електропідстанція
Фото: Pixabay

У разі зростання споживання електроенергії 15 травня у вечірні години, з 18:00 до 23:00, можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів.

Про це попереджає Укренерго.

Графік відключення світла 15 травня

– За зростання споживання у вечірні години 18:00-23:00 Укренерго прогнозує запровадження аварійних відключень побутових і промислових споживачів. Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Вранці 15 травня по всій Україні уже застосовували аварійні відключення світла.

Контрольовані аварійні відключення електрики для промислових і побутових споживачів діяли в усіх регіонах країни з 06:40 до 09:00.

В Укренерго пояснили, що після російських ракетних ударів по об’єктах енергосистеми утворився дефіцит внаслідок зростання споживання через похолодання.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Укренерго
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