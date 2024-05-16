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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Графік відключення світла у місті Кременчук на 16 травня 2024 року

Графік відключення світла у місті Кременчук
Фото: Pixabay

У Кременчуці Полтавської області запроваджено графік погодинних відключень світла через дефіцит електроенергії, що був спричинений атаками РФ на енергооб’єкти України.

Детальніше про графік погодинних відключень світла у місті Кременчук читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Полтавщина: графіки аварійних відключень у Кременчуці

Полтаваобленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на 16 травня 2024 року.

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У Полтавській області обмеження будуть застосовані з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00. Світло вимикатимуть по черзі.

Тривалість та періодичність застосування кожної черги, а також графік відключення світла для міста Кременчук на 16 травня відображено у таблиці:

Детальну інформацію про графіки відключення світла в Кременчуці Полтавської області, перелік адрес та черг, за яким вимикатимуть електроенергію, можна дізнатися за посиланням.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика
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