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Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Графік відключення світла у Запоріжжі на 16 травня 2024 року

графік відключення світла Запоріжжя
Фото: Pixabay

У Запоріжжі 16 травня запроваджено відключення світла у зв’язку з гострим дефіцитом електроенергії. Читайте у матеріалі Фактів ICTV актуальний графік відключення світла у Запоріжжі.

Запоріжжя: графік відключення світла на 16 травня

Через дефіцит електроенергії, спричинений атаками РФ на енергооб’єкти України, було запроваджено графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області.

ПАТ Запоріжжяобленерго опублікувало актуальний графік відключення світла для Запоріжжя.

Зараз дивляться

Погодинні відключення для побутових та юридичних споживачів почнуть діяти з 06:00. Орієнтовна тривалість відключення для кожної з черг – 4 години. Водночас з 10:00 до 16:00 споживачів не вимикатимуть.

Графік відключення світла для Запоріжжя та Запорізької області поділений на шість черг, проте 16 травня 2024 року будуть діяти лише перші три черги. Четверту, п’яту та шосту черги цього дня не вимикатимуть. Відключення почнуться із Першої черги.

Графік відключення світла для Запоріжжя виглядає наступним чином:

  • 06:00 – 10:00 – відключення першої черги;
  • 10:00 – 16:00 – відключень немає;
  • 16:00 – 20:00 – відключення другої черги;
  • 20:00 – 24:00 – відключення третьої черги.

Детальніше про стабілізаційні відключення електроенергії для кожної черги можна дізнатися на сайті ПАТ Запоріжжяобленерго за посиланням.

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