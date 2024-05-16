Категорії придатності до військової служби 2024: що це та коли надаються

Військово-лікарська комісія визначає придатність людини до військової служби, яка може бути поділена на кілька категорій.

Які є категорії придатності до військової служби в Україні у 2024 році та що таке категорія А, Б, В, Г, Д – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Категорії придатності до військової служби: перелік та що означають

Відповідно до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у військовозобов’язаних осіб тепер буде два статуси: придатний до військової служби й непридатний до військової служби.

Зараз дивляться

Чоловіки у віці 18-60 років, які до цього мали статус обмежено придатний, тепер повинні знову пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом 9 місяців, тобто, до 4 лютого 2025 року.

Зокрема це стосується чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність II або III групи після 24 лютого 2022 року, окрім військових – значиться у новому законі про мобілізацію в Україні.

Медкомісія, після перевірки стану здоров’я людини, повинна буде зробити тільки два висновки: придатний або непридатний до військової служби.

Відповідно до Наказу Міністерства оборони України № 402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України придатність ділитиметься на категорії А, Б, В, Г, Д, де:

А — придатний до військової служби;

Б — придатний до військової служби з незначними обмеженнями;

В — обмежено придатний до військової служби;

Г — тимчасово непридатний;

Д — повна непридатність.

Що означають категорії придатності до військової служби В, Г, Д

Розгляньмо, що означають деякі категорії придатності до військової служби.

Що означає категорія Б

Категорія Б – тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування. Необхідно вказати заклад охорони здоров’я або установу та орієнтовний строк лікування.

Що означає категорія В

Категорія В – обмежено придатний до військової служби у воєнний час. Ця категорія означає, що призовник отримує звільнення від призову й зараховується в запас, але він не звільняється від призову на військові збори. Люди із цією категорією можуть, як правило, використовуватися для укомплектування частин другої черги.

Що означає категорія Г

Категорія Г – тимчасово не придатний. Може надаватися призовнику за станом здоров’я.

Наприклад, після операційного хірургічного втручання, травм, у разі загострення хронічних хвороб, порушення функціональності опорно-рухового апарату, недостатнього фізичного розвитку.

Також ця категорія може надаватися студентам, що навчаються у ВНЗ, на термін від 6 до 12 місяців. Після кількох відстрочок категорія Г автоматично змінюється на В.

Що означає категорія Д

Категорія Д – це абсолютна непридатність до військової служби. Видається, якщо в чоловіка було діагностовано захворювання з переліку хвороб.

Але, як зазначили юристи Безоплатної правничої допомоги, поки що необхідних критеріїв, щоб визначати ступінь придатності, немає. Вони з’являться після того, як підзаконні нормативно-правові акти (зокрема, наказ № 402 Міноборони України), приведуть у відповідність до нового закону. До цього у ВЛК немає правового підґрунтя, щоб діяти за нормами нового закону №10313.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.