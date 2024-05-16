Не виключено, що РФ розширить наступ на Харківщині або Сумщині – Мусієнко

РФ ще може спробувати розширити свій наступ на Харківщині або ж на Сумщині, оскільки ще має сили, які не задіяні у війні проти України.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Наступ РФ на Харківщині: чи можливе розширення

За словами Мусієнка, те, що зараз російська пропаганда намагається створити паніку, нагнітати ситуацію, притаманне будь-якій наступальній кампанії РФ, тобто ІПСО.

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Водночас вважає, що є певні загрози і ризики, які ніхто не відкидає. Саме тому президент Володимир Зеленський скасував робочі поїздки та міжнародні візити.

– Треба адекватно оцінювати виклики і загрози. Вони на сьогодні ще зберігаються для Харківської області, тому що попри те, що українським військам вдається стабілізувати ситуацію, і тут справді не треба панікувати, не виключено, що ворог може спробувати розширити свій наступ на Харківщині, ще на одному-двох напрямках, або на Сумщині, – пояснив експерт.

Він зауважив, що “такі сценарії ворог ще не зняв з порядку денного, тому що всі війська, наприклад угруповання Север, ще не задіяні”.

– Тобто активізація цих бойових дій можлива, тому наші сили готуються, тому і йде попередження, відверта розмова і обговорення всіх викликів і загроз, які існують, не перебільшуючи і не применшуючи їх, а говорячи, як є, – підсумував експерт.

Днями керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що після того як окупанти почали наступ на півночі Харківської області, існують загрози і для Сумської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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