Реальне економічне зростання в Україні у 2024 році можливе до 3% – розвідка Британії

Британські розвідники прогнозують, що реальне економічне зростання в Україні у 2024 році становитиме орієнтовно до 3%.

Про це 16 травня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Реальне економічне зростання в Україні у 2024 році: дані розвідки Британії

У розвідці Британії вважають, що їхній прогноз щодо реального економічного зростання в Україні у 2024 році справдиться, навіть попри атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

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Адже, продовжують далі розвідники, економіка України залишається стійкою навіть після двох років повномасштабного вторгнення Росії.

– Тенденція до відновлення під час війни продовжується після того, як українська економіка спершу скоротилася приблизно на 29% у 2022 році, а потім, згідно з даними Міжнародного валютного фонду, зросла на 5% у 2023 році, – зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що Національний банк України покращив прогноз інфляції на 2024 рік до 8,2% проти 8,6% прогнозованих раніше.

У березні 2024 року інфляція в Україні впала до 3,2% в річному вимірі, посилюючи тенденцію до зниження рівня інфляції з пікових понад 26% у 2022 році.

Однак у другій половині 2024 року інфляція, імовірно, зросте.

За даними Нацбанку, ріст інфляції може спричинити послаблення ефекту від високого тогорічного врожаю, подальше відновлення споживання, а також зростання витрат для бізнесу під час війни.

Саме тривале покращення економічної ситуації в Україні, вважають британські розвідники, майже напевно дозволило НБУ наприкінці квітня 2024 року знизити облікову ставку до 13,5%, порівнюючи з 14,5%, встановленими в березні 2024 року, що нижче за пікові 25%.

Нагадаємо, що 25 квітня голова Нацбанку Андрій Пишний оголосив про зниження облікової ставки із 14,5% до 13,5%.

Таке рішення ухвалили з урахуванням послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

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