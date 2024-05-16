РФ намагається всіляко піддати сумніву легітимність Зеленського – розвідка США

Останніми місяцями Росія посилила свою кампанію з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського і поставити під сумнів його легітимність перебування на посаді глави держави.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американські розвідслужби.

Дезінформація про Зеленського

За словами чиновника з адміністрації Білого дому, Росія ще до повномасштабної війни поширювала дезінформацію щодо Зеленського, але за останні місяці кількість дезінформації про президента України значно зросла.

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Росія акцентує свою увагу на двох основних сферах дезінформації: відхід українських військ з міста Авдіївка і той факт, що через війну в Україні не відбуватимуться президентські вибори.

У США більше занепокоєні тим, як ця дезінформація впливає на країни за кордоном, ніж довірою українців до Зеленського, сказав американський чиновник.

– Саме тому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що подібна російська дезінформація не закріпиться в інших країнах, які можуть не зрозуміти: О, звісно, вони не можуть провести вибори, тому що перебувають на воєнному стані внаслідок війни Росії, – сказав чиновник.

Легітимність Зеленського

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після закінчення повноважень 21 травня 2024 року.

У Центральній виборчій комісії також заявили, що продовження перебування Володимира Зеленського на посаді президента цілком легітимне.

Джерело : CNN

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