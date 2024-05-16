Укр Рус
Укр Рус
Популярні
На Рівненщині запровадили графік відключень світла 16 травня
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається
Андрій Бєлоусов – новий міністр оборони РФ: хто він такий
Графіки відключення електроенергії 16 травня запроваджено по всій Україні – Укренерго
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ намагається всіляко піддати сумніву легітимність Зеленського – розвідка США

РФ посилює кампанію дезінформації проти Зеленського – CNN
Фото: Офіс президента

Останніми місяцями Росія посилила свою кампанію з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського і поставити під сумнів його легітимність перебування на посаді глави держави.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американські розвідслужби.

Дезінформація про Зеленського

За словами чиновника з адміністрації Білого дому, Росія ще до повномасштабної війни поширювала дезінформацію щодо Зеленського, але за останні місяці кількість дезінформації про президента України значно зросла.

Зараз дивляться

Росія акцентує свою увагу на двох основних сферах дезінформації: відхід українських військ з міста Авдіївка і той факт, що через війну в Україні не відбуватимуться президентські вибори.

У США більше занепокоєні тим, як ця дезінформація впливає на країни за кордоном, ніж довірою українців до Зеленського, сказав американський чиновник.

– Саме тому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що подібна російська дезінформація не закріпиться в інших країнах, які можуть не зрозуміти: О, звісно, вони не можуть провести вибори, тому що перебувають на воєнному стані внаслідок війни Росії, – сказав чиновник.

Легітимність Зеленського

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після закінчення повноважень 21 травня 2024 року.

У Центральній виборчій комісії також заявили, що продовження перебування Володимира Зеленського на посаді президента цілком легітимне.

Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська пропаганда
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни в Харківській області просунулися не більше, ніж на 8 км від кордону – ISW
російські солдати військові
Втрати ворога на 16 травня: ЗСУ за добу знищили ще 1 520 окупантів
Війна в Україні
Події ночі 16 травня: вибухи в Харкові, “бавовна” в Криму та ситуація у Вовчанську
Головне за ніч 16 травня 2024
Карта бойових дій на 16 травня 2024 – ситуація на фронті
війна гаубиця
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь