Що буде, якщо не з’явитися до ТЦК через 60 днів: коментар юриста

Згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов’язані особи впродовж 60 днів мають прийти до ТЦК та оновити свої дані. Яка відповідальність передбачена за неявку до ТЦК — в матеріалі Фактів ICTV.

Коли військовозобов’язаний має з’явитися в ТЦК

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, за винятком певних категорій осіб, визначених законом, можуть отримати повістку до військкомату. Вручення повісток має проводитись правильно, тобто особисто в руки.

Після отримання повістки чоловіки, які підлягають мобілізації, зобов’язані з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) й оновити свої дані. Якщо людина належить до категорії осіб, які не підлягають мобілізації, треба надати документи, що підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

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Проте, бувають випадки, коли військовозобов’язана особа не може прийти до ТЦК, відмовляється від отримання повістки або не оновлює особисті дані.

Розберімося, що буде, якщо не зʼявитися до ТЦК для уточнення даних, та яка відповідальність за це передбачена.

Що буде, якщо не з’явитися до ТЦК через 60 днів

Закон про посилення мобілізації набуде чинності з 18 травня. Після цього в чоловіків буде 60 днів, щоб оновити свої персональні дані. Це можна зробити в ТЦК, в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті.

Якщо людина не оновила персональні дані, не з’явилася до військкомату та не пройшла медичну комісію (ВЛК), то ТЦК має право надіслати вимогу. Це спеціальний документ, який виписується ухилянтам після повістки.

Адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Аніщенко Катерина зазначила, що цей документ буде надсилатися після 18 травня, тобто після набрання чинності закону. Якщо людина не з’явилася за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у поліцію з проханням провести адміністративне затримання ухилянта. На це дається 5 днів.

Якщо адміністративне затримання у цей термін не відбулося, тоді ТЦК направляє чоловіку поштою, з повідомленням про вручення, спеціальний документ – вимогу. Це так зване досудове врегулювання спору. Цим документом передбачається, що особа після отримання вимоги повинна з’явитись до ТЦК.

Якщо особа проігнорує вимогу, то в цьому випадку ТЦК звертається до суду з заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень. Судом може бути накладено штраф у розмірі до 25 тис. грн (надалі суму штрафу може бути збільшено). Якщо його не буде сплачено, тоді інформація передається до виконавчої служби.

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