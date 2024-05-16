Текст закону про мобілізацію: що зміниться з 18 травня

Основні положення нового закону про мобілізацію (№ 3633-IX) набирають чинності 18 травня 2024 року.

Головне із тексту закону про мобілізацію – у матеріалі на Фактах ICTV.

Демобілізації нема в законі про мобілізацію

Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ розроблять окремий законопроєкт, що передбачає положення про ротацію та звільнення до запасу військовослужбовців.

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У МОУ кажуть, що у документі використають напрацювання, що вже є. Робоча група вже розпочала роботу над законопроєктом.

Готову версію представлять найближчим часом.

Доплати у 70 тис. грн Рада проголосувала окремою постановою

Нема у законі й норми про доплати у 70 тис. грн, в останній момент її прибрали.

Натомість Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, згідно з якою військові “на нулі”, окрім зарплати 20-25 тисяч і бойових у 100 тисяч, мають додатково отримувати 70 тис. грн.

Закон про мобілізацію: текст

Хто має стати на військовий облік:

усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності закону, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних;

чоловіки, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу у правоохоронних органах, податковій, митній службі тощо, а також звільнені з такої служби, повинні протягом 60 днів після ухвалення законопроєкту стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК за своїм місцем проживання;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці, повинні стати на військовий облік.

Громадяни зобов’язані мати при собі під час воєнного стану та/або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ та надавати його на вимогу разом із документом, що посвідчує особу.

Водночас реєстрування електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного чи резервіста є добровільним.

Мобілізація і повістки

Передбачено запровадження обов’язкового проходження медогляду для всіх військовозобов’язаних.

Участь в оповіщенні під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи влади, місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій.

Поважні причини неприбуття за повісткою до ТЦК: перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк, або смерть близьких родичів.

Також затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці.

Хто не підлягає призову під час мобілізації:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитино, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

які мають одного із батьків з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, виявлену під час Революції Гідності;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;

здобувачі освіти, зараховані до інтернатури;

громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);

військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 закону Про військовий обов’язок і військову службу чи базову військову службу (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою).

Відстрочка від мобілізації

Виключена можливість ухиляння громадянами від призову під час мобілізації шляхом вступу до вишу для отримання другої, третьої вищої освіти (бакалавр, магістр) чи навіть нижчої освіти за наявну.

Виключено відстрочки працівникам підприємств, установ та організацій Міноборони.

Обмеження для ухилянтів від мобілізації

Передбачено обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації у разі невиконання вимоги ТЦК.

Консульські послуги у закордонних дипустановах України надаватимуться за умови уточнення громадянином своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК.

В умовах воєнного стану оформлення паспортних документів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.

Проходження військової служби

Запроваджується базова військова служба для чоловіків віком від 18 до 25 років.

Базова військова служба триватиме:

в мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка;

під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

Передбачена також базова загальновійськова підготовка у вищих навчальних закладах будь-якої форми власності з 1 вересня 2025 року.

Запроваджуються короткострокові контракти на військову службу під час воєнного стану (для громадян віком від 18 до 25 років, для медичних фахівців та психологів – 1 рік).

Крім того, буде додаткова вимога – проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби – для прийняття на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування, в органи поліції та прокуратуру.

Мотивація та соціальні виплати

Під час дії воєнного стану щорічна основна відпустка тривалістю 30 днів може надаватися частинами протягом календарного року, при цьому одна частина – не менше 15 календарних днів.

Додаткова відпустка за знищену техніку – не більше 15 календарних днів на рік.

Додаткова відпустка військовослужбовцям, звільненим із полону – тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця не може становити менше ніж 15 млн грн.

У разі укладення контракту одноразово надається сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. грн.

У разі укладення першого контракту надається одноразова компенсація 50% від першого внеску за програмою єОселя, додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тисяч – після другого.

Не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, зокрема банками, а також проценти за користування кредитом, окрім кредитних договорів щодо придбання майна або автомобіля.

Текст закону про мобілізацію

Джерело : Верховна Рада

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