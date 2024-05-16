Марина Терюханова, SEO-редакторка
У Чернівцях запровадили графік відключень світла 16 травня
Графіки відключення світла у Чернівцях оновлюватимуть кожні 30 хв, залежно від потужностей енергосистеми.
Станом на 12:10 відключень електроенергії в Чернівцях не передбачається.
Ситуація в енергосистемі країни покращилася завдяки сонячним електростанціям, які допомагають покривати дефіцит електроенергії.
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Графіки відключення світла у Чернівецькій області 16 травня
Згідно з вимогами законодавства, енергетики зобов’язані оновлювати інформацію кожні 30 хвилин.
В Обленерго повідомили, що докладають всіх зусиль, щоб графік відключення в Чернівцях змінювався за рахунок “сірих” зон, максимально зберігаючи години заживлення та знеструмлення у кожній групі.
У графіку:
- Зеленим кольором позначені години, коли у споживачів буде електроенергія.
- Червоним кольором – години, коли відбуватиметься знеструмлення.
- Сірі клітинки показують час, коли група може бути заживлена, залежно від змін у лімітах чи обсягах споживання енергії.
Чи вимикатимуть світло в Чернівцях завтра?
Актуальний графік відключення світла в Чернівцях завтра можна подивитися на сайті Чернівціобленерго.
- Графік відключення світла Чернівці може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.
- Стежте за оновленнями на сайті Чернівціобленерго.
- Завантажте додаток “ДТЕК Чернівціобленерго” для зручного доступу до графіків та отримання сповіщень про відключення.
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