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У Чернівцях запровадили графік відключень світла 16 травня

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Графіки відключення світла у Чернівцях оновлюватимуть кожні 30 хв, залежно від потужностей енергосистеми.

Станом на 12:10 відключень електроенергії в Чернівцях не передбачається.

Ситуація в енергосистемі країни покращилася завдяки сонячним електростанціям, які допомагають покривати дефіцит електроенергії.

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Графіки відключення світла у Чернівецькій області 16 травня

Згідно з вимогами законодавства, енергетики зобов’язані оновлювати інформацію кожні 30 хвилин.

В Обленерго повідомили, що докладають всіх зусиль, щоб графік відключення в Чернівцях змінювався за рахунок “сірих” зон, максимально зберігаючи години заживлення та знеструмлення у кожній групі.

У графіку:

 

  • Зеленим кольором позначені години, коли у споживачів буде електроенергія.
  • Червоним кольором – години, коли відбуватиметься знеструмлення.
  • Сірі клітинки показують час, коли група може бути заживлена, залежно від змін у лімітах чи обсягах споживання енергії.

Чи вимикатимуть світло в Чернівцях завтра?

Актуальний графік відключення світла в Чернівцях завтра можна подивитися на сайті Чернівціобленерго

  • Графік відключення світла Чернівці може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.
  • Стежте за оновленнями на сайті Чернівціобленерго.
  • Завантажте додаток “ДТЕК Чернівціобленерго” для зручного доступу до графіків та отримання сповіщень про відключення.
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відключення світла, електроенергія, Чернівці
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