У Чернівцях запровадили графік відключень світла 16 травня

Графіки відключення світла у Чернівцях оновлюватимуть кожні 30 хв, залежно від потужностей енергосистеми.

Станом на 12:10 відключень електроенергії в Чернівцях не передбачається.

Ситуація в енергосистемі країни покращилася завдяки сонячним електростанціям, які допомагають покривати дефіцит електроенергії.

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Згідно з вимогами законодавства, енергетики зобов’язані оновлювати інформацію кожні 30 хвилин. В Обленерго повідомили, що докладають всіх зусиль, щоб графік відключення в Чернівцях змінювався за рахунок “сірих” зон, максимально зберігаючи години заживлення та знеструмлення у кожній групі. У графіку: Зеленим кольором позначені години, коли у споживачів буде електроенергія.

Червоним кольором – години, коли відбуватиметься знеструмлення.

Сірі клітинки показують час, коли група може бути заживлена, залежно від змін у лімітах чи обсягах споживання енергії.

Чи вимикатимуть світло в Чернівцях завтра?

Актуальний графік відключення світла в Чернівцях завтра можна подивитися на сайті Чернівціобленерго.

Графік відключення світла Чернівці може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.

може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. Стежте за оновленнями на сайті Чернівціобленерго

Завантажте додаток “ДТЕК Чернівціобленерго” для зручного доступу до графіків та отримання сповіщень про відключення.

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