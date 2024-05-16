Участь у Саміті миру підтвердила Португалія – Зеленський

Португалія підтвердила свою участь у Саміті миру у швейцарському Бюргенштоці 15-16 червня.

Про це вночі проти 16 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про участь Португалії в Саміті миру 15-16 червня

Президент України Володимир Зеленський отримав підтвердження щодо участі Португалії в Саміті миру 15-16 червня під час розмови з прем’єр-міністром країни Луїшем Монтенегру.

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– Ми докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру, – переповідає суть розмови з Луїшем Монтенегру Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Луїш Монтенегру запевнив, що Португалія використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру.

Зеленський – про переговори з прем’єр-міністром Португалії

Крім того, зауважує Володимир Зеленський, під час переговорів із прем’єр-міністром Португалії поінформував Луїша Монтенегру про ситуацію на фронті та спроби Росії розширити війну.

Президент України наголошує: уся увага зараз зосереджена на поточних оборонних операціях і контактах із військовими, через що довелось відкласти всі закордонні візити.

Що відомо про Саміт миру 15-16 червня

Перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня у Бюргенштоці, що поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

Повідомляється, що на захід запрошено 160 делегацій.

Саміт миру має стати платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Офіс президента

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