Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 16 травня: ЗСУ за добу знищили ще 1 520 окупантів
Втрати ворога на 16 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1520 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 813-ту добу повномасштабної війни перевищили 488 тис.
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Втрати РФ на 16 травня 2024
- особового складу ‒ близько 488 460 (+1 520);
- танків ‒ 7 529 (+19);
- бойових броньованих машин ‒ 14 538 (+30);
- артилерійських систем – 12 565 (+27);
- реактивних систем залпового вогню – 1 070;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 798;
- літаків – 351;
- гелікоптерів – 325;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 028 (+13);
- крилатих ракет ‒ 2 200 (+1);
- кораблів (катерів) ‒ 26;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 048 (+93);
- спеціальної техніки ‒ 2 062 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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