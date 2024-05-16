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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 16 травня: ЗСУ за добу знищили ще 1 520 окупантів

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 16 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1520 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 813-ту добу повномасштабної війни перевищили 488 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 16 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 488 460 (+1 520);
  • танків ‒ 7 529 (+19);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 538 (+30);
  • артилерійських систем – 12 565 (+27);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 070;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 798;
  • літаків – 351;
  • гелікоптерів – 325;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 028 (+13);
  • крилатих ракет ‒ 2 200 (+1);
  • кораблів (катерів) ‒ 26;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 048 (+93);
  • спеціальної техніки ‒ 2 062 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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