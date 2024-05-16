Втрати ворога на 16 травня: ЗСУ за добу знищили ще 1 520 окупантів

Втрати ворога на 16 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1520 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 813-ту добу повномасштабної війни перевищили 488 тис.

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Втрати РФ на 16 травня 2024

особового складу ‒ близько 488 460 (+1 520);

танків ‒ 7 529 (+19);

бойових броньованих машин ‒ 14 538 (+30);

артилерійських систем – 12 565 (+27);

реактивних систем залпового вогню – 1 070;

засобів протиповітряної оборони ‒ 798;

літаків – 351;

гелікоптерів – 325;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 028 (+13);

крилатих ракет ‒ 2 200 (+1);

кораблів (катерів) ‒ 26;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 048 (+93);

спеціальної техніки ‒ 2 062 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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