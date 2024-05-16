Як оформити дарчу на авто в Україні у 2024 році

Дарча на авто або договір дарування автомобіля – це юридичний документ, що регулює передачу автомобіля від однієї особи іншій без компенсації його вартості.

Як правильно оформити дарчу на машину та скільки коштує оформити документ в Україні у 2024 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно оформити дарчу на автомобіль

Автомобіль можна подарувати будь-кому. Це може бути член родини, стороння людина, благодійна організація тощо. Розказуємо, як оформити дарчу на машину в Україні у 2024 році.

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Насамперед у нотаріуса необхідно оформити договір дарування (ДД), який засвідчуватиме передачу права власності від дарувальника (власника авто) до людини, що обдаровується. Цей документ визначатиме права та обов’язки обох сторін. Дарувальник має право передати автомобіль іншій особі, звільняючи водночас одержувача від вимог щодо компенсації чи оплати. Своєю чергою одержувач зобов’язується використовувати авто належним чином.

Проте в умовах договору власник може прописати деякі обмеження використання. Наприклад, що авто не можна буде продати або застосувати інші дії щодо транспортного засобу без його згоди.

Що необхідно для оформлення дарчі на авто

Для оформлення дарчої на машину необхідна присутність двох сторін – це людина, що вирішила зробити подарунок, а також особа, що приймає подарунок.

Після підписання документа та засвідчення його нотаріусом, дарувальник буде позбавлений права власності, а той, кому зробили подарунок, навпаки, набуде право власності на авто. Якщо автомобіль дарується неповнолітній особі, то необхідно з’ясувати у юриста щодо особливостей цього процесу та обмежень зі сторони законодавства.

Розірвати дарчу можна за обопільною згодою сторін. У разі порушення умов договору однією зі сторін, це відбувається через суд.

Зразок прикладу договору дарування або дарчої виглядає таким чином:

Які документи потрібні для оформлення договору дарчої

Для того, щоб оформити договір дарування або дарчу необхідно звернутися до нотаріуса та надати такі документи:

паспорти обох сторін;

реєстраційний документ автомобіля;

договір, що визначає умови подарунка.

Також необхідно переконатися, що автомобіль не має обмежень у власності, за ним немає заборгованостей або кредитів.

Скільки коштує оформити дарчу на машину в Україні

У разі дарування членам сім’ї, родичам першого та другого ступеня спорідненості податок сплачувати не потрібно (тобто ставка податку становить 0%).

Водночас:

Діти, батьки, подружжя – це перший ступінь спорідненості; Брати, сестри, онуки, дідусь та бабуся – це другий ступінь спорідненості.

Ставка податку для інших осіб становить 5%. Для нерезидентів країни потрібно буде сплатити від 18% до 20%.

Також під час оформлення дарчої необхідно буде сплатити послуги нотаріуса (суму необхідно уточнювати для кожного випадку окремо).

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