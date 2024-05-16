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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський провів Ставку у Харкові: Ситуація складна, але загалом контрольована

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 15 травня перебував у Харкові, де провів чергову Ставку верховного головнокомандувача щодо ситуації на цьому напрямку фронту.

Зеленський у Харкові: що відомо

Глава держави заслухав розгорнуту доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ Хортиця Юрія Содоля та ОТУВ Харків Михайла Драпатого щодо оперативної ситуації, завдань та потреб кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, у районах Вовчанська та Липців.

Крім того, на Ставці детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості протидіяти наступальним планам РФ.

Зараз дивляться

– Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи, – заявив Зеленський.

З очільниками ГУР, СЗР та СБУ президент обговорив ймовірні плани окупантів та контрдиверсійні заходи, а також визначено план подальших дій – і для влади Харківської області, і для структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

– Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення, – уточнив глава держави.

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