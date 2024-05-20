24 лютого має бути для України неофіційною пам’ятною датою, але інформаційно, політично та соціально висвітлюватися державою як День люті.

Так вважає голова Інституту нацпам’яті Антон Дробович.

– Ідеально, щоб це поки була неофіційна дата, але сильно підсвічена державою, яка буде такою точкою, яка знову відновлюватиме сили, лють і обурення тим, що сталося, – заявив він.

24 лютого – чому День люті

Дробович пояснив таку назву головною емоцією, яка захлеснула його та його колег зранку 24 лютого 2022 року.

— Цю емоцію, на мою думку, важливо зафіксувати в цю дату. Робити якийсь офіційний статус чи ні – це другорядне питання. Ми мають порозумітися як спільнота за цією датою. І, звичайно, вона має бути в інтелектуальному плані пов’язана із подіями лютого-березня 2014 року, – сказав глава УІНП.

Нові пам’ятні дати в Україні – позиція Дробовича

Водночас Дробович вважає, що до завершення війни з РФ варто обмежити введення нових пам’ятних дат.

Він переконаний, що доки тривають збройні дії, може змінюватися контекст кожної дати.

— Наприклад, конкретний кейс Маріуполя. Ми маємо дату звільнення міста до 2022 року, але всі чудово розуміють, що ця дата поки не функціональна, бо Маріуполь знову тимчасово окупований. Тому, якщо ми поухвалюємо якісь дати похапцем, зафіксуємо їх і введемо на найвищий рівень, то будуть проблеми, – резюмував він.

