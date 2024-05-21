Ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже мільярд євро – МЗС Німеччини

Завдяки ініціативі Німеччини, спрямованій на посилення протиповітряної оборони України, вдалося зібрати вже майже мільярд євро.

Про це заявили в німецькому в МЗС з нагоди візиту глави відомства Анналени Бербок до Києва 21 травня.

Ініціатива Німеччини із посилення ППО

Там наголосили, що Бербок приїхала до України у вирішальний момент, коли РФ розпочала новий наступ на Харків, а мета візиту – запевнити, що партнери не припинять її підтримку.

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– Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, їй терміново необхідно посилити ППО. Ось чому разом із міністром оборони Пісторіусом я виступила із глобальною ініціативою щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українським силам ППО, – наголосила Бербок.

Вона також запевнила, що робота в рамках ініціативи продовжується.

– Тепер ми маємо об’єднати зусилля, щоб Україна могла вижити, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому. І щоб путінські війська найближчим часом не опинилися біля наших кордонів, – додала дипломатка.

На 22-му засіданні Рамштайну, яке відбулося 20 травня, кілька країн висловивли підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для України.

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