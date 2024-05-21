Карта бойових дій на 21 травня 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби загалом відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав шість ракетних ударів, скинув 62 КАБи, задіяв 977 дронів-камікадзе, із яких: 47 БпЛА Shahed та Ланцет і 930 FPV-дронів.

Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2024

Ситуація в Україні на 21 травня 2024

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, без втрат позицій.

За минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 263 особи, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів. Наші воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися чотири бойові зіткнення. Відбита атака у напрямку Іванівки, у районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Без втрат позицій.

На Краматорському напрямку з початку доби противник п’ять разів намагався штурмувати. Три атаки відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку ситуація найскладніша. Ворог атакував 11 разів та намагається наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове.

На Курахівському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда.

Від початку доби відбито вже чотири спроби противника просунутися на Времівському напрямку, в районі населеного пункту Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено.

Втрати РФ у війні на 21 травня 2024

особового складу ‒ близько 495 070 (+1380) осіб,

танків ‒ 7605 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,

артилерійських систем – 12779 (+42) од,

РСЗВ – 1077 (+1) од,

засобів ППО ‒ 811 (+4) од,

літаків – 354 од,

гелікоптерів – 326 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54) од,

крилатих ракет ‒ 2207 (+2) од,

кораблів /катерів ‒ 27 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,

спеціальної техніки ‒ 2085 (+6) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 818-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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