Оточити Харків за три доби: The Economist розкрив плани Росії

Під час наступальної операції на Харківському напрямку окупанти мали намір за три доби вийти на східні кордони обласного центру та взяти місто під вогневий контроль.

Про це свідчать воєнні плани, опубліковані журналом The Economist.

Наступ на Харківщину – плани Росії

Попередньо відомо, що Москва планувала розпочати наступ на Харківському напрямку 15-16 травня, проте з невідомих причин віддала наказ на тиждень раніше.

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Водночас військове командування окупантів визначило два напрямки атаки по обидва боки Печенізького водосховища.

Біля села Борщова загарбників зупинив швидко перекинутий підрозділ 92 бригади, яка відкинула їх на 10 км від початкової цілі.

На Вовчанському напрямку росіяни планували прорватися аж до населеного пункту Печеніги: тут вони досягли часткового успіху через непідготовленість оборони.

Ситуація на Харківському напрямку 20 травня – зведення Генштабу ЗСУ

Як заявили в Генштабі ЗСУ 20 травня, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень порівняно з минулою добою знизилася майже вдвічі.

Окупанти зробили п’ять спроб прорвати оборону наших військ у районах Стариці, Липців та Вовчанська. Бої продовжуються у трьох локаціях регіону, ситуація контролюється військами ЗСУ.

— Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, продовжуються заходи щодо посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники втратили 26 осіб убитими та пораненими та 15 одиниць озброєння та військової техніки, – зазначено у зведенні українського Генштабу.

Джерело : Economist

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