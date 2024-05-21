Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Батьку, ми це зробили: заява абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика
Добраніч, Тайсоне! Це було легендарно! Реакція спортсменів на перемогу Усика
Усик після бою потрапив до лікарні через підозру на перелом щелепи
Що потрібно брати з собою на НМТ 2024: повний список
Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Оточити Харків за три доби: The Economist розкрив плани Росії

Наступ на Харківщину – ЗМІ розкрили плани окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час наступальної операції на Харківському напрямку окупанти мали намір за три доби вийти на східні кордони обласного центру та взяти місто під вогневий контроль.

Про це свідчать воєнні плани, опубліковані журналом The Economist.

Наступ на Харківщину – плани Росії

Попередньо відомо, що Москва планувала розпочати наступ на Харківському напрямку 15-16 травня, проте з невідомих причин віддала наказ на тиждень раніше.

Зараз дивляться

Водночас військове командування окупантів визначило два напрямки атаки по обидва боки Печенізького водосховища.

Наступ на Харківщину – ЗМІ розкрили плани окупантів

Мапа: DeepState

Біля села Борщова загарбників зупинив швидко перекинутий підрозділ 92 бригади, яка відкинула їх на 10 км від початкової цілі.

На Вовчанському напрямку росіяни планували прорватися аж до населеного пункту Печеніги: тут вони досягли часткового успіху через непідготовленість оборони.

Читайте також
Ситуація на фронті одна з найскладніших: Зеленський про наступ РФ у Харківській і Донецькій областях
Ситуація на фронті одна з найскладніших: Зеленський про наступ РФ у Харківській і Донецькій областях

Ситуація на Харківському напрямку 20 травня – зведення Генштабу ЗСУ

Як заявили в Генштабі ЗСУ 20 травня, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень порівняно з минулою добою знизилася майже вдвічі.

Окупанти зробили п’ять спроб прорвати оборону наших військ у районах Стариці, Липців та Вовчанська. Бої продовжуються у трьох локаціях регіону, ситуація контролюється військами ЗСУ.

— Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, продовжуються заходи щодо посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники втратили 26 осіб убитими та пораненими та 15 одиниць озброєння та військової техніки, – зазначено у зведенні українського Генштабу.

Читайте також
ЗСУ змусили війська РФ знизити активність на Харківському напрямку – ОСУВ Хортиця
Війна в Україні

Джерело: Economist
Війна в Україні, ЗСУ, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Максимум уваги – прикордонню на Харківщині та Сумщини: Зеленський заслухав доповідь Сирського
Зеленський
Графіки відключення світла для міста Дніпро на 22 травня 2024 року
графіки відключення світла Дніпро
Мине рік чи два: Йонсон про вихід країн НАТО на потрібні поставки зброї Україні
Поставки зброї в Україну: скільки часу потрібно країнам НАТО для забезпечення потреб
СБУ затримала інформатора ГРУ РФ, який готував захоплення Вовчанська
На Харківщині затримано колаборанта, який здавав позиції ЗСУ у Вовчанську
Графіки відключення світла в Кривому Розі на 22 травня 2024 року
Графіки відключення світла у Кривому Розі

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь