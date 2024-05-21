Народний депутат від Слуги народу Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт №11264 щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, яким пропонує запровадити податок на бездітність.

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт про податок на бездітність

У проєкті закону зазначається, що платниками податку на бездітність є всі фізичні особи віком від 21 до 58 років.

Зараз дивляться

Зокрема, передбачаються такі ставки оподаткування:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Проте законопроєктом передбачено, що податок на бездітність не платитимуть ті, хто:

має трьох або більше дітей;

люди, у яких безпліддя або порушення репродуктивної функції, через що батьківство неможливе;

люди, які мають І групу інвалідності.

Нардеп відкликав свій законопроєкт

Згодом народний депутат від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що “слуга народу” Сергій Гривко відкликав свій законопроєкт про податок на бездітність.

– Так, одразу. Ніякі демографічні податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде, – заявив Железняк.

Реакція Гетманцева на податок на бездітність

Голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що шансів на ухвалення цього законопроєкту немає.

– Податок на бездітних існував в різні часи в Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії… Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроєкт, яким прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб, як оподаткування бездітних, – наголосив Гетманцев.

Демографічна ситуація в Україні

Згідно з офіційними даними Міністерства соціальної політики, на початку повномасштабної війни у 2022 році в Україні було 42 млн населення. Хоча до цього фігурувало значення у 40 мільйонів. Все залежить від того, чи враховують тимчасово окуповані території.

За даними експертів, населення України у 2024 році становить 31 млн, це з окупованими територіями. Проте на майбутнє є прогноз щодо ще більшого скорочення населення України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.