Атака дронів на Україну та вибухи на Сумщині: головні події ночі 22 травня

У ніч на 22 травня російський ворог атакував Україну 24 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарська, Курська та території тимчасово окупованого Криму.

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Атака дронів на Україну

Після 01.00 22 травня Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини (Очаків). Також дрони летіли у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

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У Генштабі повідомили, що Сили оборони України вночі збили усі 24 Шахеди, які атакували Україну.

Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Вибухи у Шостці й Конотопі

Росіяни дронами-камікадзе типу Шахед вдарили по енергетичних об’єктах міст Шостка та Конотоп, повідомляють в Сумській обласній військовій адміністрації. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби.

У Шостці зафіксовано чотири прильоти. Зараз відсутня електроенергія і вода. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

ЄС схвалив передання Україні доходів від заморожених активів РФ

Європейський союз схвалив передання Україні доходів від заморожених активів Росії, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в соціальній мережі X.

За його словами, лише цього року сума може сягнути 74 млрд крон (близько €3 млрд). 90% цих коштів підуть на військову підтримку України.

Атака дрона у Вовчанську

У Вовчанську Харківської області внаслідок атаки російського дрона підірвався поліцейський автомобіль, яким мали евакуювати людей. Правоохоронець дістав контузію, а службовий автомобіль пошкоджено.

Місцевих жителів, які хотіли евакуюватися, вивезли з Вовчанська Харківської області згодом.

Україні можуть виділити 7 систем Patriot – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що союзники можуть погодити рішення про передання Україні семи систем ЗРК Patriot. Про це він сказав в інтерв’ю виданню The New York Times.

За його словами, Україні потрібно багато систем ЗРК Patriot, але Київ готовий прийняти стільки, скільки дадуть союзники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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