Атака міст України, допомога від Швеції та заяви щодо поставок зброї в РФ: головні новини 22 травня

Росія не перестає тероризувати населення України. Так, країна-агресор обстріляла Дніпропетровську та Харківську області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

В Україні дефіцит в енергосистемі через сонячну погоду зменшився, що дало змогу в усіх областях України скасувати обмеження споживання з 07:00 до 20:00.

На міжнародній арені також не обійшлося без новин – Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину незалежною державою. У відповідь Ізраїль негайно відкликав своїх послів з Норвегії та Ірландії.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 22 травня 2024 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Атака міст України

Зранку в середу Росія атакувала Чугуїв, через що постраждали вісім людей. Також пошкоджень зазнали навколишні житлові будинки, об’єкти торгівлі, офісні будівлі. Обстрілом армії РФ ущент зруйновано будівлю дитячого садка.

Після обіду в середу, 22 травня, у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Унаслідок російської агресії постраждали 10 осіб.

– У важкому стані перебуває водій тролейбуса. На щастя, сам тролейбус був без пасажирів. Також осколок пройшов через лобове скло трамвая. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту. У багатоповерхівці поруч майже повністю вилетіли вікна, – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вдень РФ атакувала Дніпропетровську область. Так, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог завдав удару по інфраструктурі регіону, внаслідок чого сталася пожежа.

Також він зазначив, що у Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник.

Рішення Ради

22 травня в Раді ухвалили законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС. Це, своєю чергою, означатиме, що наші громадяни, які перебувають у країнах ЄС та користуються українським мобільним зв’язком, не переплачуватимуть за послуги роумінгу.

— Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, користуватимуться національними тарифами мобільного зв’язку і не платитимуть додаткових коштів за послуги роумінгу, – пояснив нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Рада схвалила створення ТСК Також цього днящодо витрат бюджету на фортифікації та дрони. До повноважень ТСК належить вивчення обставин та підготовки питань щодо: потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передання, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовими частинами та підрозділами ЗСУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів, виділених на їх облаштування.

Відключення світла в Україні

Ввечері, 22 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

Зокрема із 07:00 до 20:00 скасовано обмеження споживання в усіх областях України завдяки зменшенню дефіциту в енергосистемі.

– Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився. Будь ласка, за можливості, перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години, – закликали в Укренерго.

Допомога від Швеції

22 травня Швеція погодила трирічний план допомоги Україні. Відомо, що ця сума виділятиметься протягом трьох років рівними частинами по 25 млрд крон (близько €2,15 млрд).

Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.

— Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року, – повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Застосування дронів Sea Baby

По позиціях російських окупантів на Кінбурнській косі, що у Миколаївській області, вперше після оснащення реактивними системами залпового вогню Град з моря успішно відпрацювали дрони Sea Baby.

– Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. Сьогодні ми можемо підтвердити, що Sea Baby оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже має потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно, – зазначає джерело Фактів ICTV.

Шаппс про постачання зброї в РФ

За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, Китай надає або готується відправити в Росію летальну зброю для використання її Москвою у війні проти України.

— Ми маємо бути занепокоєні цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів представити себе як стримувальний вплив на “президента” Росії Володимира Путіна, – сказав він, опираючись на докази американської і британської військової розвідки.

Шаппс не надав доказів на підтримку свого твердження.

Визнання незалежності Палестини

Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що вони визнають Палестину незалежною державою.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що “не може бути миру на Близькому Сході, якщо не буде визнання”. Він додав, що Осло офіційно визнає Палестину як незалежну державу з 28 травня.

— Визнаючи палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план, – сказав він.

Зі свого боку прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс зазначив, що цей крок, узгоджений з Іспанією та Норвегією, став “історичним і важливим днем для Ірландії та Палестини”. За його словами, він покликаний сприяти врегулюванню ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав.

У відповідь на цю заяву Ізраїль негайно відкликав своїх послів з Норвегії та Ірландії.

— Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій на тлі рішень цих країн визнати Палестинську державу. Я посилаю Ірландії та Норвегії чіткий і недвозначний сигнал: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і загрожує його безпеці, – йдеться у заяві міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

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