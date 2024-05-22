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Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Графік погодинних відключень на Хмельниччині – де не буде світла 22 травня 2024 року

Графік погодинних відключень на Хмельниччині
Фото: Pixabay

22 травня 2024 року можливе відключення електроенергії в Хмельницькій області для побутових споживачів.

Який буде графік погодинних відключень на Хмельниччині – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хмельниччина: графіки погодинних відключень світла

Хмельницькобленерго повідомило, що у зв’язку з наслідками ракетних ударів ворога по українських електростанціях, можливе запровадження графіків погодинних відключень світла для міста Хмельницький та Хмельницької області.

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Графік відключення світла застосовуватиметься, дотримуючись черги. 22 травня 2024 року погашатиметься шоста черга, світла не буде з 19.30 до 23.30.

Зверніть увагу! Час вимкнення та ввімкнення електропостачання може дещо зміщуватися.

Хмельницькобленерго звертається до споживачів із проханням раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо ввечері. Не вмикати одночасно декілька приладів та вимикати зайве освітлення з 18:00 до 24:00.

За суттєвої нестачі в енергосистемі України тривалість відключення світла може бути змінена.

Детальний графік відключення світла в Хмельницькій області можна подивитися на сайті за посиланням.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика
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