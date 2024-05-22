Графік відключення світла на Тернопільщині 22 травня: коли та де не буде електроенергії
В Україні були введені стабілізаційні відключення електроенергії. Укренерго повідомило, що головна причина застосування заходів обмеження електропостачання – це наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях.
22 травня на Тернопільщині діятиме графік погодинного відключення електроенергії.
Де відключатимуть світло в Тернополі та у який час не буде електропостачання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Графік відключення світла на Тернопільщині
Як повідомило Укренерго, 22 травня 2024 року графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, світло не вимикатиметься.
Графік погодинного відключення електроенергії в Тернополі
Відключення світла в Тернополі можливе з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Якщо визначені ліміти споживання не будуть перевищені, то графік відключення світла для міста Тернопіль не буде застосовуватись з 07:00 до 18:00. Тобто в цей час світло не вимикатимуть.
Де відключатимуть світло в Тернополі та Тернопільській області й для якої черги будуть застосовані обмеження 22 травня — можна дізнатися на сайті Тернопільобленерго за посиланням.