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Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Графік відключення світла на Тернопільщині 22 травня: коли та де не буде електроенергії

графік відключення світла Тернопіль
Фото: Pixabay

В Україні були введені стабілізаційні відключення електроенергії. Укренерго повідомило, що головна причина застосування заходів обмеження електропостачання – це наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях.

22 травня на Тернопільщині діятиме графік погодинного відключення електроенергії.

Де відключатимуть світло в Тернополі та у який час не буде електропостачання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Графік відключення світла на Тернопільщині

Як повідомило Укренерго, 22 травня 2024 року графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, світло не вимикатиметься.

Графік погодинного відключення електроенергії в Тернополі

Відключення світла в Тернополі можливе з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Якщо визначені ліміти споживання не будуть перевищені, то графік відключення світла для міста Тернопіль не буде застосовуватись з 07:00 до 18:00. Тобто в цей час світло не вимикатимуть.

Де відключатимуть світло в Тернополі та Тернопільській області й для якої черги будуть застосовані обмеження 22 травня — можна дізнатися на сайті Тернопільобленерго за посиланням.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика
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