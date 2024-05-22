Графік відключення світла у Запоріжжі на 22 травня 2024 року

У Запоріжжі 22 травня запроваджено відключення світла у зв’язку з гострим дефіцитом електроенергії. Читайте у матеріалі Фактів ICTV актуальний графік відключення світла у Запоріжжі.

Запоріжжя: графік відключення світла на 22 травня

22 травня через дефіцит електроенергії, спричинений атаками РФ на енергооб’єкти України, запроваджено графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області.

ПАТ Запоріжжяобленерго опублікувало актуальний графік погодинного відключення світла для Запоріжжя, згідно з яким знеструмлення відбуватиметься з 18:00 до 22:00. Сьогодні ввечері погашатиметься п’ята черга.

Зараз дивляться

Перша, друга та третя черга участі у графіках погодинних відключень 22 травня не беруть.

Зверніть увагу! Графік відключення світла для Запоріжжя та Запорізької області може змінюватися залежно від ситуації.

Щоб уникнути тривалих відключень, ПАТ Запоріжжяобленерго закликає обмежити використання потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікових навантажень і, за можливості, перенести роботи на інший, більш сприятливий час.

Детальніше про стабілізаційні відключення електроенергії для кожної черги можна дізнатися на сайті ПАТ Запоріжжяобленерго за посиланням.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.