Графіки відключення світла 22 травня: у яких областях не буде електрики

22 травня по всій Україні діятиме графік відключення електроенергії побутових та промислових споживачів.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Хоча покращення погоди зменшило дефіцит в енергосистемі, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії залишається суттєвою.

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Графік відключення електроенергії в Україні 22 травня

Графіки відключення світла 22 травня уже застосовували з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України як для промислових, так і для побутових споживачів.

Увечері 22 травня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть із 20:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів.

Із 07:00 до 20:00 скасовано обмеження споживання в усіх областях України завдяки зменшенню дефіциту в енергосистемі.

– Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився. Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години, – закликали в Укренерго.

Графіки відключення можуть бути використані за перевищення певних лімітів споживання електроенергії в кожному окремому регіоні.

Планові відключення світла – скільки триватимуть

За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, відключення електроенергії може здійснюватися впродовж літа, осені та всієї наступної зими.

– Як ми й оголосили, буде, ймовірно, застосовано графіки погодинних відключень для промисловості та населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для покриття вечірнього піку споживання, – розповів Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

Для подолання дефіциту на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Де подивитися планові відключення світла

В Укренерго вже провели роботи до позначення лімітів споживання для кожного регіону у своїх філіях.

Отримати інформацію про графіки погодинних відключень світла в певному регіоні України можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго стверджують, що обсяг погодинних відключень світла рівномірно розподілено між областями України.

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