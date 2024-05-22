Графіки вимкнення світла на Волині на 22 травня: коли та де не буде електроенергії

В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності. У зв’язку із цим 22 травня 2024 року на Волині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Які будуть графіки вимкнення світла на Волині та де не буде світла в цей день – читайте на Фактах ICTV.

Волинь: графіки погодинного відключення світла

НЕК Укренерго встановило ліміт споживання електричної енергії на Волинську область, перевищення яких не допускається.

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У зв’язку із цим ПрАТ Волиньобленерго повідомило графіки вимкнення світла на Волині на 22 травня.

Погодинне відключення електроенергії відбуватиметься з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 22:00.

За умови ощадливого споживання, з 07:00 до 18:00 графіки погодинного відключення світла для Волині застосовуватися не будуть.

Проте в разі перевищення встановленого ліміту – будуть застосовані графіки аварійних вимкнень.

Детальніше про графіки вимкнення світла на Волині можна дізнатися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

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