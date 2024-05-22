Графіки вимкнення світла на Волині на 22 травня: коли та де не буде електроенергії
В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності. У зв’язку із цим 22 травня 2024 року на Волині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Які будуть графіки вимкнення світла на Волині та де не буде світла в цей день – читайте на Фактах ICTV.
Волинь: графіки погодинного відключення світла
НЕК Укренерго встановило ліміт споживання електричної енергії на Волинську область, перевищення яких не допускається.
У зв’язку із цим ПрАТ Волиньобленерго повідомило графіки вимкнення світла на Волині на 22 травня.
Погодинне відключення електроенергії відбуватиметься з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 22:00.
За умови ощадливого споживання, з 07:00 до 18:00 графіки погодинного відключення світла для Волині застосовуватися не будуть.
Проте в разі перевищення встановленого ліміту – будуть застосовані графіки аварійних вимкнень.
Детальніше про графіки вимкнення світла на Волині можна дізнатися на сайті Волиньобленерго за посиланням.