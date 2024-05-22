Максимум уваги – прикордонню на Харківщині та Сумщини: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Основні бої на фронті ведуться на Покровському та інших Донецьких напрямках, а також на Куп’янському напрямку в Харківській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським 22 травня.

Звернення Зеленського 22 травня – ситуація на Харківщині

— Максимум уваги – всьому прикордонню зараз, і не лише на Харківщині, а також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони, теж незмінне, – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, Сили оборони продовжують завдавати окупантам значних втрат по всій лінії фронту.

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— Особливо відзначу за бої у ці дні 57 окрему мотопіхотну бригаду – обороняє район Вовчанська та загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта саме так, як треба. Дякую, воїни!, – сказав президент.

Звернення Зеленського 22 травня – оборонне виробництво

Також Зеленський розповів про спеціальну нараду, де заслухав доповіді секретаря РНБО Литвиненка, начальника Генштабу Баргилевича, віцепрем’єр-міністра Федорова, Мінстратегпрому – Камишина.

Тут вони обговорили здобутки в галузі оборонної промисловості України.

— Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще доведеться багато чого зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи та тактики, які дають змогу захищати наші позиції, наші міста та громади від цих бомб, – переконаний український гарант.

Саміт миру 2024 у Швейцарії – підготовка

Україна активно готується до Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні 2024 року.

Сьогодні Зеленський запросив ще чотири держави – Чилі, Албанію, Австрію та Мозамбік. Вони підтвердили свою участь.

— Зараз кожен лідер, кожна держава здатна виявити своє лідерство, щоб саме цей рік став часом перемоги міжнародного права та справедливості, часом, коли програє не просто один агресор, а сама ідея війни – ідея перетворити життя народів на руїни, – підсумував глава держави.

Джерело : Офіс президента

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