Мине рік чи два: Йонсон про вихід країн НАТО на потрібні поставки зброї Україні

Від року до двох років необхідно країнам НАТО, щоб досягти бажаного рівня постачання зброї Україні.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

– Росія стала на ноги швидше за євроатлантичну спільноту, – сказав Йонсон, закликавши західних союзників подвоїти обсяг закупівель.

Він зазначив, що метою є досягнення перемоги України у війні з РФ.

Зараз дивляться

– Я очікую, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект, – наголосив він.

Йонсон зазначив, що Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року направити на оборону 2,6% валового внутрішнього продукту. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти Росії, яка переводить власну економіку на військові рейки.

Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке необхідно замінити. Водночас вона хоче задовольнити амбіції, які включають збільшення кількості військових кораблів та підводних човнів у розпорядженні ВМС Швеції, а також значне посилення можливостей відбиття повітряних атак.

Зброя від Швеції

За словами Йонсона, хоча Швеція й приєдналася до ініціативи Німеччини щодо надання Києву додаткових систем ППО Patriot, передача однієї з чотирьох батарей країни завдасть значних збитків її власній обороні.

– Звичайно, є речі, які ми можемо зробити простіше, швидше та з меншим впливом на наші власні можливості, ніж система Patriot. Це обмежений ресурс, – сказав Йонсон.

Він зазначив, що “у світі немає іншої країни з населенням 10 мільйонів людей, яка мала б можливість проєктувати та будувати винищувачі, підводні човни, артилерійські системи та бойові машини піхоти. Це також перевага для нас у нашому прагненні підтримати Україну”.

У цю галузь входять вітчизняні виробники озброєнь, такі як Saab AB, а також компанії, що знаходяться в іноземній власності, такі як BAE Systems Hagglunds AB, що виробляє бойову броньовану машину CV-90, і фінсько-норвезький виробник артилерійських боєприпасів Nammo 5-міліметрового калібру, яких гостро потребує Україна.

Йонсон заявив, що уряд має намір потроїти виробництво артилерійських боєприпасів у найближчі кілька років.

– Ми прийшли з епохи, коли вважалося, що у нас дуже мало грошей, але багато часу. Тепер у нас значно більше грошей, але менше часу, тому що ми дуже стурбовані тим, що Росія відновиться і створить військову загрозу для всього воєнного блоку, – сказав Йонсон.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

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